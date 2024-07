JackRabbit Ops er en AI-dokumentationssoftware, der hjælper virksomheder med effektivt at oprette og administrere deres procesdokumentation. Den er drevet af kunstig intelligens, der hurtigt og præcist genererer procesdokumentation på kun 24 timer. Med JackRabbit Ops er virksomheder i stand til at tilføje data fra skabeloner, importere, video og chatte for at skabe processer, der træner AI. AI'en giver derefter svar på spørgsmål understøttet af forretningsprocesserne. Desuden kan de AI-genererede processer nemt revideres og opdateres for at skabe perfekte svar. Uden kreditkort påkrævet og uden fnug, kan virksomheder begynde at bruge JackRabbit Ops i dag for at strømline deres procesdokumentation og flytte deres fokus til handling.

Websted: jackrabbitops.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Jackrabbit Ops. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.