IrisVR Prospect

IrisVR, en del af The Wild, er et førende brand for fordybende designgennemgang og samarbejde i virtual reality. IrisVRs flagskibsprodukt, Prospect, bruges af BIM- og VDC-teams, designfirmaer og ingeniører, der koordinerer 3D-modeller og implementerer design- og konstruktionsprocesser. Fordi IrisVR integreres med Revit, Rhino, Navisworks, SketchUp og andre 3D-værktøjer ud af boksen, kan du øjeblikkeligt skabe en fordybende VR-oplevelse, der giver dig mulighed for at præsentere for kunder og arbejde mere effektivt med dit team. IrisVR fungerer med Oculus Quest, HTC Vive, Oculus Rift og Windows MR-headset. IrisVR har en 14-dages gratis prøveperiode, som du kan starte på www.irisvr.com.

Websted: irisvr.com

