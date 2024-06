Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Interactly.video er den første af sin slags ikke-kodende interaktive og personaliserede videoskabende platform, der leverer enorm værdi til virksomheder ved at gøre brug af interaktive videoer i alle mulige former, uanset om det kan være på hjemmesiden, e-mails, support og onboarding osv. Marketingfolk kan bruge det til at engagere og kvalificere kundeemner på hjemmeside, e-mails, sociale medier. Pre-sales-teamet hos SaaS-virksomheder kan bruge det til prækvalificering af kundeemner, standardisere demoerne og lukke handler hurtigere end før.

