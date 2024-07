IntelliPPT er et online opsummeringsværktøj, der bruger kunstig intelligens til at kondensere lange artikler, tekst, afsnit, PDF'er og andre typer dokumenter. Det er ikke kun en tekstforenkling, men også en oversigtsgenerator, der er velegnet til forskellige applikationer fra at studere akademiske artikler, forskningsrapporter, professionelle e-mails til tekniske og hvidbøger. Værktøjet fungerer ved at nedbryde og forkorte komplekse sætninger og derved gøre det muligt at krydse indhold mere effektivt. Derudover er IntelliPPT nyttig til automatisk at oprette oversigtspunkter og transformere dokumenter til PowerPoint-præsentationer. Dens konverteringsfunktion har til formål at forenkle opgaven for oplægsholdere og øge deres effektivitet ved at reducere tid brugt på at gennemgå dokumenter og oprette præsentationer. Værktøjet kommer også med en funktion til automatisk at fremhæve vigtige punkter i tekster for at guide fokus. Platformen tilbyder brugersupport, og nye brugere tilbydes en række gratis AI-genererede oversigter ved tilmelding.

Websted: intellippt.com

