InSummary er for alle, der ønsker at bruge mere tid på det, der er givende – og mindre på det, der ikke er. Det er et AI-drevet værktøj, der automatisk genererer intelligente præstationsanmeldelser og statusrapporter baseret på din kalender. InSummary Intelligent Performance Reviews hjælper dig med at få den gennemgang, du ønsker, ved automatisk at udarbejde selvevalueringssvar og anbefale peers med påmindelser om, hvad I har opnået sammen. InSummary intelligente statusrapporter sparer dig tid ved automatisk at opsummere dine ugentlige aktiviteter for at hjælpe dig med at kommunikere dit arbejdsfokus uden besvær. InSummarys intelligente statusrapporter er objektive, interaktive og personlige – og de leveres automatisk hver uge. Tilmeld dig på mindre end 30 sekunder, og sæt straks Intelligente Ydeevneanmeldelser og Intelligente Statusrapporter til at arbejde for dig.

