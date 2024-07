Outline Ninjas "Infographic Ninja" er et automatiseret infografisk generatorværktøj drevet af AI. Det er designet til at give brugerne mulighed for hurtigt og nemt at konvertere søgeord til et infografisk format, hvilket muliggør lettere forståelse og deling af information. Værktøjet kræver, at et nøgleord og en titel angives til at begynde med, og bruger derefter AI til at generere resten af ​​informationen. Demoen giver et indblik i værktøjets funktioner og muligheder, og brugere kan abonnere for at låse op for den fulde version. Tilgængelighedsmuligheder er også tilgængelige, såsom justerbar tekststørrelse, farve, kontrast og markørstørrelse. Outline Ninja leverer vilkår og betingelser for brug og en privatlivspolitik, der sikrer, at brugernes data er beskyttet.

Websted: outline.ninja

