ImagetoCartoon er en online AI tegneserieskaber, der konverterer dit ansigt til tegneserie- eller anime-stil. Den er drevet af den nyeste AI tegneserieteknologi og kan konvertere et billede til tegneserie på få sekunder. Det er gratis at bruge og kræver ingen konto eller betaling. AI-tegnefilmen har en række af over 50 effekter at vælge imellem og kan skabe avatarer, figurer og tegneserie-emojis. Det giver også 24/7 support, og ingen af ​​billederne er gemt i systemet. Brugere kan downloade Cartoonize-appen til mobil og Mac for at redigere og forvandle selfies til tegneserier. ImagetoCartoon er også kompatibel med Image to Sketch, Image to Caricature og andre tegneserieværktøjer. Det er sikkert at bruge uden betalinger eller billeder gemt. Alle billeder vil blive ryddet inden for 3 timer.

Websted: imagetocartoon.com

