ImageColorizer er et onlineværktøj, der har specialiseret sig i at gendanne, farvelægge og forbedre gamle fotos. Ved at bruge, hvad det kalder avanceret AI-teknologi, tilføjer værktøjet farve til sort-hvide billeder med det formål at indgyde dem med realistiske, levende nuancer. Ud over farvelægning tilbyder ImageColorizer en række andre tjenester: restaurering af gamle fotos ved at opskalere detaljer og forbedre klarheden; forbedring af slørede billeder i lav kvalitet; retouchering af portrætbilleder; og en reparationsfunktion designet til at reparere ridsede eller beskadigede billeder. Værktøjet giver også mulighed for at rydde op i fotos ved at fjerne uønskede objekter, ved at udnytte det, det beskriver som den nyeste magiske viskelæderteknologi. ImageColorizer præsenterer disse egenskaber som AI-drevne og specielt designet til at revitalisere og optimere gamle fotografier. Platformen er placeret som en brugervenlig løsning, der ikke kræver avancerede billedredigeringsevner. Det er værd at bemærke, at selvom ImageColorizer primært er et onlineværktøj, tilbyder det også en app til både Windows- og Mac-brugere.

Websted: imagecolorizer.com

