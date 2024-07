Image AI er et sæt AI-drevne værktøjer designet til at generere forskellige typer billeder og visuelt indhold. Det tilbyder generatorer til at skabe RPG-karakterer, kort, NPC'er, Anime-figurer, tegnefilm og mere. Værktøjssættet udvider til specifikke billedgeneratorer til illustrationer, ansigtsportrætter og tekst-til-billede konverteringer, for blot at nævne nogle få. Det kan skabe både realistiske repræsentationer og billeder med fantasy-tema, hvilket gør det nyttigt til en række applikationer fra spildesign til digital kunst. Ud over oprettelsesværktøjer tilbyder Image AI billedforbedringsværktøjer, der kan opskalere, gendanne og forbedre billeder samt tilpasse billedbaggrunde. Tekstgenereringsværktøjer til karakterbaghistorie er også inkluderet. For brugere, der søger at interagere og eksperimentere med værktøjet, giver det interaktive farvelægningssider. Overordnet set er det meningen, at Image AI skal bringe fængslende billeder til live på en række emner med kraften fra generativ AI.

Websted: imageai.app

