I Love PDF 2

iLovePDF 2 er et gratis online PDF-værktøjssæt, der giver brugerne mulighed for at udføre forskellige handlinger på PDF-filer, såsom at flette, opdele, komprimere, konvertere, rotere, låse op og vandmærke PDF-dokumenter. Hjemmesiden tilbyder en bred vifte af konverteringsværktøjer, der giver brugerne mulighed for at konvertere PDF-filer til/fra populære formater som Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML og mere. Det giver en intuitiv PDF-editor, der gør det muligt for brugere at oprette eller redigere PDF-dokumenter online uden begrænsninger. Platformen indeholder funktioner til effektiv PDF-administration, såsom at flette flere PDF'er, opdele enkelte PDF'er i separate filer og komprimere PDF'er for at reducere filstørrelsen. Sikkerhed er en prioritet, med evnen til at kryptere PDF-filer med adgangskoder og indstille tilladelser til at kontrollere udskrivning, kopiering og redigering. Hjemmesiden tilbyder optisk tegngenkendelse (OCR)-funktioner til at udtrække tekst fra scannede PDF'er og billeder og skabe redigerbare og søgbare PDF-dokumenter. iLovePDF 2 sigter mod at forenkle PDF-arbejdsgange og give en problemfri brugeroplevelse med hurtig og pålidelig ydeevne på tværs af enheder. Hjemmesiden er gratis at bruge, og udviklerne fortsætter med at tilføje flere gratis konverteringsværktøjer over tid.

Websted: ilovepdf2.com

