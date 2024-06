Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Northeast Media Hub (Hub News) er et uafhængigt digitalt medienetværk, der giver en platform til journalister og uafhængige medieprofessionelle. Platformen blev lanceret i august måned 2020 under ledelse af North East Digital Media Services, et registreret ejerskabsfirma, og henvender sig til nyheder, infotainment og undervisningsindhold. Nyhedsplatformen www.hubnetwork.in er en af ​​de førende nyhedswebsteder i Meghalaya.

Websted: hubnetwork.in

