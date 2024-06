Hostman er en cloud-platform, hvor udviklere og tech-teams kan hoste deres løsninger: websteder, e-handelsbutikker, webtjenester, applikationer, spil og mere. Med Hostman har du friheden til at vælge tjenester, reservere så mange ressourcer, som du har brug for, og administrere dem gennem en brugervenlig grænseflade. I øjeblikket tilbyder vi brugsklare løsninger til lancering af cloud-servere og databaser, samt en platform til test af eventuelle applikationer. • Cloud-servere. Dine dedikerede computerressourcer på servere i USA, Polen og Holland. Snart er vi også i Singapore, Egypten og Nigeria. Vi tilbyder 25+ færdige opsætninger med forudinstallerede miljøer og software til analysesystemer, spil, e-handel, streaming og websteder af enhver kompleksitet. • Databaser. Øjeblikkelig opsætning af ethvert populært databasestyringssystem (DBMS), inklusive MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka og OpenSearch. Vi giver $100 for en 7-dages gratis prøveperiode for alle vores tjenester Besøg hjemmesiden og få bonussen!

Websted: hostman.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Hostman. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.