HookGen er en webapp designet til at hjælpe musikproducenter og sangskrivere med at generere nye musikhooks og melodier ved hjælp af kunstig intelligens. Den kan skabe en helt ny original sang ved hjælp af klaver, såvel som trommer, strygere, messing, guitar og basinstrumenter inden udgangen af ​​2019. HookGen er gratis og royaltyfri, så brugere har mulighed for at downloade MIDI-filen og bruge den i enhver Digital Audio Workstation (DAW). Det logger også, hvor længe brugere lytter til en sang, hvilke dele de lytter til, og hvornår de trykker på genereringsknappen. Disse oplysninger bruges til at feed tilbage til AI, som lærer, hvordan man producerer bedre sange, hver gang nogen besøger og interagerer med appen. HookGen kan kun bruges på en stationær pc eller Mac, og brugere opfordres til at dele deres genererede sange for at hjælpe med at udvikle og forbedre AI-motoren. Det blev skabt af Peter CV og #1 Programming Books Website, og er et eksempel på, hvordan AI kan bruges til at være kreativ og producere original ny musik.

Websted: hookgen.com

