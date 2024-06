Holovolo er et AI-drevet værktøj til at skabe fordybende volumetriske VR180-videoer og -fotos samt 3D-stabil diffusion til Quest og WebVR. Det giver brugerne mulighed for at uploade deres egne billeder og VR180-indhold, samt gennemse eksisterende kreationer lavet af andre. Holovololos AI-genererede indhold inkluderer trending, mest sete og nyeste videoer og fotos fra forskellige skabere. Eksempler på indhold omfatter en virtual reality-klaveroptræden, en piratinvasion i Yorktown, Virginia, et cyberpunk neon-havedistrikt i Tokyo, en urskive i spiralform, en mand iført vintertøj, der går op ad en sneklædt bakke og et hav af Izukyu-Shimoda. Værktøjet har også en indholdsvejledning og EULA. Holovolo er et fantastisk værktøj for brugere til at skabe og udforske fordybende virtual reality-indhold.

Websted: holovolo.tv

