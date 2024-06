HEY Calendar

Gør din dag. Den helt nye HEY-kalender sætter tiden på din side. Uge efter uge, ikke måned efter måned Folk tænker i dage og uger, ikke måneder. Hvad er i morgen? Senere på ugen? Næste uge? HEY-kalenderen er bygget op omkring, hvordan du tænker, ikke hvordan papirkalendere blev designet. Vaner og højdepunkter Etabler en vane, bliv ved med den. Sæt ring om vigtige begivenheder, så de skiller sig ud. Fyld dine dage med minder eller øjeblikke - ikke kun begivenheder. "Engang i denne uge" efterligner det virkelige liv Skal du have skiftet olie? Få nogle penge fra hæveautomaten? Skriv en takkebesked? Måske denne uge eller næste, bare ikke helt sikker på, hvornår du har en chance? HEY ved, at "måske" er en rigtig ting. Og meget mere HEY-kalenderen er en fuldt udstyret kalender med mange originale twists på almindelige – og ikke så almindelige – konventioner. Snart vil du undre dig over, hvorfor alle kalendere ikke fungerer sådan. - Indstil nedtællinger for forventede begivenheder - Brug dagetiketter til at tilføje kontekst til dage - Opsæt farvekodede underkalendere - Fleksible påmindelser, så du ikke går glip af noget

Websted: hey.com

