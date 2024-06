GPT for Slides er et AI-drevet værktøj, der gør det muligt for brugere hurtigt at udvikle præsentationer fra tekst. Den kan bruges som en Google Slide-tilføjelse eller som en selvstændig webapp. Værktøjet fungerer ved at opsummere og transformere indhold med mulighed for at indtaste en række informationstyper, herunder generelle emner, tekst, Youtube-URL'er eller PDF'er for at generere en organiseret præsentation. Brugere har fleksibiliteten til at påvirke længden af ​​deres output ved at angive antallet af dias. Værktøjet kan også inkorporere billeder i hvert dias for en mere overbevisende visuel appel. GPT for Slides understøtter et væld af sprog og integreres med Wikipedia for at tegne information til præsentationer. Det rummer også konvertering af URL'er til præsentationer og kan oprette diagrammer ud fra tekst. Brugervenlighed er et omdrejningspunkt, da hele processen med at skabe en præsentation ud fra en stor tekst eller et emne kan gennemføres på få minutter. Når en præsentation er genereret, kan brugere nemt vælge at downloade den som en PPTX-fil. Værktøjet kan installeres fra Google Workspace Marketplace, med tilladelser påkrævet for adgang.

Websted: gptforslides.app

