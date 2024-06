Gliglish er et AI-baseret sprogindlæringsværktøj designet til at hjælpe dig med at forbedre dine sprogfærdigheder gennem aktiv tale og interaktion. Det giver en fordybende læringsoplevelse ved at give dig mulighed for at tale med en AI-lærer og rollespil i virkelige situationer. Denne metode fokuserer på at forbedre tale- og lyttefærdigheder og hjælpe brugerne til at tale mere som en indfødt. Gliglish kan tilgås når som helst og hvor som helst, hvilket gør det fleksibelt til konsekvent daglig sprogpraksis. Værktøjet understøtter flere sprog, hvilket giver brugerne mulighed for at lære forskellige dialekter fra hele verden. Gliglish inkorporerer AI-teknologi, der ligner ChatGPT, og tilbyder forskellige funktioner som smart kunstig intelligens, foreslåede emner at tale om, justerbar talehastighed og flersproget talegenkendelse. Det giver også feedback på din grammatik, oversættelser af ord eller sætninger og analyse af din udtale. Værktøjet tilbyder en abonnementsbaseret model, hvor brugerne kan vælge mellem månedlige og årlige planer for ubegrænset adgang til dets funktioner og prioriteret adgang i myldretiden.

Websted: gliglish.com

