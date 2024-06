Glasses Gone er et AI-værktøj designet til retouchering af portrætter, der specifikt fokuserer på at fjerne briller eller briller fra motivets ansigt. Ved at udnytte AI-teknologien lover værktøjet hurtig og effektiv fjernelse af briller på få minutter. For at opnå optimale resultater rådes brugerne til at uploade portrætbilleder, hvor motiverne kigger lige frem, da dette vil øge nøjagtigheden af ​​processen til fjernelse af briller. Det anbefales også at vælge fotos, hvor rammefarverne er enkle og veldefinerede for bedre ydeevne. Bemærk dog, at klare eller mønstrede rammer muligvis ikke giver tilfredsstillende resultater. Værktøjet giver en firkantet beskæringsmulighed, som giver brugerne mulighed for at justere og flytte beskæringsboksen efter at have uploadet deres billeder for at sikre, at det endelige resultat er i et kvadratisk format. til fjernelse af briller hævder Glasses Gone at tilbyde en pengene-tilbage-garanti, hvis brugerne finder resultatet utilfredsstillende. For yderligere at forbedre kvaliteten af ​​de retoucherede billeder foreslår værktøjet at bruge komplementære gratis værktøjer, såsom clipdrop, til at rydde op i eventuelle resterende artefakter.Glasses Gone er en service leveret af GLASSES.GONE og er underlagt deres servicevilkår og privatlivspolitik .

Websted: glassesgone.com

