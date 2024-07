Ghostery Private Search-maskinen er et enestående system, der giver dig mulighed for at søge på internettet uden at registrere dine søgeoplysninger, hvilket giver objektive resultater. Ghostery Private Search Engine giver dig upartiske resultater, registrerer og rapporterer trackere, før du besøger et websted, og leverer annoncefrie resultater til bidragydere.

Kategorier : Utilities Søgemaskiner

Websted: ghostery.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ghostery Private Search. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.