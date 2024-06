Getfloorplan er en AI-drevet tjeneste, der giver brugerne mulighed for hurtigt og nemt at skabe detaljerede 2D og 3D plantegninger samt 360° virtuelle ture. Ved at bruge Getfloorplan kan brugerne uploade en plantegning eller skitse på kun et minut, og AI'en tager sig af resten. Med Getfloorplan kan brugerne forvente en fuld pakke med materialer af høj kvalitet på kun en halv time til en overkommelig pris. Tjenesten er designet til at være enkel at bruge, med en widget tilgængelig på alle enheder og værktøjer til at rotere, undersøge og træde gennem planen. Getfloorplan tilbyder også budgetvenlig automatisering for at holde priserne lave og hurtig behandling af op til 1.000 gengivelser dagligt. Kunder rapporterer op til 30 % stigning i opkald, når de bruger 2D, 3D plantegninger og virtuelle ture fra Getfloorplan. Anmeldelser fra kunder bekræfter sparet tid og penge og materialernes høje kvalitet.

Websted: getfloorplan.com

