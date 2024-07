Genie AI er et AI-drevet juridisk assistentværktøj, der giver brugerne mulighed for trygt at udarbejde, forhandle og gennemgå forretningsjuridiske dokumenter uden behov for en advokat. Værktøjet er drevet af GPT-4 og verdens største open source juridiske database. Med over 4.700 gratis skabeloner kan brugere vælge mellem en bred vifte af regelmæssigt opdaterede juridiske skabeloner, der dækker forskellige sektorer fra teknologi til fremstilling.Genie AI's AI-assistent tilbyder flere funktioner til at forbedre udarbejdelsesprocessen for juridiske dokumenter. Det kan fremhæve risici på tværs af en kontrakt, forklare klausuler i enkle vendinger, foreslå alternative klausuler, foretage ændringer ved hjælp af sporændringer, fremhæve ubrugte definitioner og opsummere kontraktlige forpligtelser. Det tilbyder også funktioner som realtidssamarbejde med teams og modparter på en enkelt platform, adgang til et kontekstbestemt klausulbibliotek og et stort juridisk bibliotek, der regelmæssigt opdateres af juridiske eksperter. Dette værktøj har modtaget anerkendelse fra bemærkelsesværdige publikationer såsom Financial Times, Forbes og TechCrunch. Det har også samarbejdet med prestigefyldte organisationer som Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First og University College Londons Innovation and Enterprise-afdeling. Genie AI sikrer databeskyttelse og sikkerhed med ISO27001-certificering, 256-bit kryptering, adgangskontrol og regelmæssige eksterne revisioner. Værktøjet tilbyder forskellige prisplaner, herunder en gratis mulighed, samt muligheder for AI-assisteret dokumentoprettelse. Samlet set er Genie AI en omfattende AI-juridisk assistent, der giver brugerne mulighed for at navigere i det juridiske landskab effektivt og omkostningseffektivt.

Websted: genieai.co

