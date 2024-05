Ganttic er et ressourceplanlægnings- og projektporteføljestyringsværktøj, der giver brugerne et overblik over deres opgaver, projekter og ressourcer. Få indsigt, effektivitet og kontrol over planlægningsprocessen. Platformen er ideel til planlægning af flere projekter, da den giver dig mulighed for at planlægge mennesker, udstyr, værktøjer og faciliteter samtidigt. Træk og slip-grænseflade hjælper med at omallokere ressourcer hurtigt, og rapporter måler ydeevne, hvilket sikrer øget effektivitet. Spor projektets fremskridt med visuelle og delbare Gantt-diagrammer, og hold hele holdet opdateret. Foretag opdateringer med det samme og fra hvor som helst på den cloud-baserede platform. Ganttic er en fleksibel løsning for brugere fra alle brancher. Implementer din egen planlægningsmetodologi og se planer blive til virkelighed. Baseret i Estland har vi betjent kunder fra alle verdenshjørner i de sidste 10 år. Start en gratis prøveperiode i dag, og se selv hvorfor.

