FreeSubtitles.Ai er et AI-værktøj, der genererer undertekster til lyd- og videoindhold gratis. Det er tilgængeligt på GitHub og giver flere muligheder, herunder automatisk downloadlink-input, sprog- og modelvalg for forskellige nøjagtighedsniveauer og oversættelse til forskellige sprog. Værktøjet giver brugerne mulighed for at uploade filer op til en maksimal størrelse på 300 MB og en times varighed, mens betalte brugere kan uploade filer på op til 10 GB og 10 timers varighed. Den maksimale kømængde er nul, og der kører fire aktive job. Brugere kan hoppe foran i køen ved at vælge betalingsfunktioner. Værktøjet giver 111 sprogmuligheder, herunder automatisk registrering for optimal effektivitet, og muligheden for at vælge mellem ni modeller af varierende størrelse og nøjagtighed, hvor større modeller giver større nøjagtighed, men tager længere tid. Værktøjet tilbyder også oversættelse til forskellige sprog, hvilket gør det meget alsidigt for brugere med internationale målgrupper. Værktøjet er gratis at bruge i op til 300 MB filstørrelse og op til en times varighed, mens betalte funktioner giver større fleksibilitet. Værktøjet kræver, at brugere vælger eller dropper lyd- eller videofilen og vælger de nødvendige muligheder, før transskriptionsprocessen starter. Samlet set er Transscribe File et pålideligt værktøj, der genererer undertekster med nøjagtighed, hvilket gør det til en fantastisk mulighed for indholdsskabere med begrænsede ressourcer.

Websted: freesubtitles.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med FreeSubtitles.Ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.