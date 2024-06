Fri tekst til tale er et kraftfuldt og gratis online tekst-til-tale-synteseværktøj, der konverterer tekst til naturlig og glat menneskelig stemme med en række tilpasninger. Den har mere end 100 højttalere, som brugerne kan vælge imellem, understøtter flere sprog og dialekter og kan endda blande kinesisk-engelsk. Det er også fleksibelt med hensyn til lydparameterkonfiguration, hvilket giver brugerne mulighed for at justere talehastighed, tonehøjde, artikulation, pauser og mere. Dette værktøj bruges i vid udstrækning til nyhedslæsning, rejsenavigation, intelligent hardware og meddelelsesudsendelse og kan endda konvertere tekstindholdet til MP3-filer for at downloade og gemme. Desuden giver det en række neurale netværksstemmer på tværs af 129 sprog og varianter, hvilket gør det nemt at nå et globalt publikum. Det understøttes i alle større browsere, såsom Chrome, Firefox og Edge, samt WeChat. Mobilbrugere kan prøve at bruge Chrome, Firefox og den nye version af Edge.

Websted: text-to-speech.online

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Free text to speech. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.