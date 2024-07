Frameright er et værktøj, der gør det muligt for skabere, udviklere og virksomheder at sikre, at deres billeder vises i den perfekte størrelse til hver container og skærm. Værktøjet løser udfordringen med, at billeder ikke vises efter hensigten på grund af forskellige krav til kanal og skærmstørrelse på nettet. Ved at bruge Framerights Image Display Control (IDC) teknologi bliver billeder intelligente og tilpasningsdygtige, uanset hvor de publiceres. Værktøjets tilpassede AI driver en brugervenlig grænseflade (UI), der muliggør hurtig og jævn billedbehandling. Instruktioner gemmes i metadatafelterne for hver fil, og den korrekte billedstørrelsesinformation er let tilgængelig gennem open source-biblioteker og -komponenter.Frameright forbedrer billedbehandlingsarbejdsgange og fremtidssikrer aktiver, mens den integreres problemfrit med eksisterende systemer. IDC letter kommunikationen mellem forskellige dele af produktionsprocessen, hvilket gør hverdagens billedpublicering og layoutfornyelser ubesværet.Frameright styrker indholdsskabere, tilbyder væsentlig kontrol over visuelle historier og sikrer, at billeder ser ud som tilsigtet. Det giver pixelpræcision og kodebaseret billedramme til udviklere uden behov for CSS-hack. Virksomheder kan maksimere værdien af ​​deres aktiver og undgå dyre fejl.IDC er et åbent økosystem, der prioriterer at sætte billeder og billedskabere tilbage i kontrollen. Frameright tilbyder en unik AI, der forstår individuelle stilarter, hvilket får brugerne til at skille sig ud fra mængden. Værktøjet er designet til at arbejde problemfrit med forskellige industrier, herunder fotografering, indholdsskabelse og webudvikling.

Websted: frameright.io

