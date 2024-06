Flowmonk er en pakke uden kode Webflow-værktøjer, der hjælper dig med at bygge bedre Webflow-websteder. Med en Webflow first-mentalitet bygger vi værktøjer til Webflow-designere og -udviklere for at skabe smartere og virkelig dynamiske Webflow-websteder. Oplev synkronisering i realtid mellem Webflow og Airtable med Flowmonk. Hold din Airtable-base problemfrit opdateret, mens du udgiver på Webflow, og observer øjeblikkelige opdateringer på dit Webflow-websted, når du tilføjer nye poster i Airtable. Med vores automatiske Airtable-konfigurationsfunktion kan du hurtigt konfigurere og begynde at bruge Flowmonk inden for få minutter. Vores automatiske Airtable-konfigurator forenkler opsætningsprocessen ved automatisk at generere din Airtable-base i henhold til din Webflow CMS-struktur. Har du allerede en eksisterende Airtable-base? Intet problem! Smart kortlægning gør opsætningsprocessen ubesværet ved automatisk at matche og kortlægge felter med identiske navne.

Websted: flowmonk.com

