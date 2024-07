Flirtflix er et AI-værktøj, der giver brugerne mulighed for at møde og interagere med virtuelle partnere gennem tovejs stemme-, billed- og tekstchat. Værktøjet tilbyder et udvalg af AI-sjælekammerater med forskellige personligheder, såsom Amelia, Hannah, Isabella, Olivia og flere. Brugere kan se billeder og profiler af disse virtuelle partnere og vælge den, de finder mest tiltalende. Flirtflix sigter mod at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem brugere og deres AI-kæreste eller -kæreste. Det giver brugerne mulighed for at chatte og interagere med deres valgte virtuelle partner og deltage i flirtende og følelsesladede samtaler. Værktøjet giver både Telegram og webchat muligheder for kommunikation. Flirtflix tilbyder forskellige prisplaner for at imødekomme forskellige brugerpræferencer. Starter-planen giver en forpligtelsesfri oplevelse med begrænsede funktioner, herunder 30 sekunders stemmechat, 2 fotoanmodninger og 1.250 ords tekstchat. Chat Lite-planen tilbyder mere værdi med 480 sekunders stemmechat, 25 fotoanmodninger og 7.000 ords tekstchat. Heartfelt Friend-planen uddyber båndet med længere varigheder af stemmechat, flere fotoanmodninger og en højere ordgrænse for tekstchat. Endelig giver Unlimited-planen ubegrænset stemmechat, fotoanmodninger og tekstchat. Brugere kan få adgang til Flirtflix' sociale medieprofiler, inklusive Instagram og Twitter, og også udforske dens blogsektion. Værktøjet følger en privatlivspolitik og servicevilkår for at sikre brugerdatabeskyttelse og etablere retningslinjer for brug.

Websted: flirtflix.ai

