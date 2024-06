Fictiv er operativsystemet til specialfremstilling, der gør det hurtigere, nemmere og mere effektivt at skaffe og levere mekaniske dele. Vores intelligente system, understøttet af klassens bedste operationstalent, orkestrerer et netværk af højt kontrollerede og administrerede partnere over hele kloden til hurtig fremstilling af høj kvalitet, fra tilbud til levering. Til dato har Fictiv fremstillet mere end 20 millioner dele til både tidlige stadier af virksomheder og store virksomheder, hvilket hjælper dem med at innovere med smidighed og få produkter hurtigere på markedet.

Websted: fictiv.com

