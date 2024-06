ExtendImage AI er et værktøj, der bruger generativ kunstig intelligens (AI) til at udvide billeder. Dette værktøj giver brugerne mulighed for at anvende en række forskellige AI-teknikker på deres billeder, såsom tilføjelse af nye elementer, blanding af stilarter og oprettelse af farvepaletter. Den er designet til at være brugervenlig og nem at bruge, med et par enkle trin for at komme i gang. Brugere kan uploade deres billede og vælge den ønskede AI-teknik, såsom tilføjelse af en forgrund eller baggrund, blanding af to billeder eller oprettelse af en farvepalet. Værktøjet tilbyder også en række avancerede funktioner, såsom justering af intensiteten af ​​AI-effekten og redigering af outputbilledet. ExtendImageAI kan bruges til at skabe nye og unikke billeder, samt til at udvide eksisterende billeder. Det er et fantastisk værktøj for grafiske designere, digitale kunstnere og alle andre, der ønsker at skabe interessante billeder.

Websted: extendimage.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ExtendImage. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.