Personalized Elf Messages er et værktøj, der gør det muligt for brugere at oprette brugerdefinerede lydbeskeder fra en Christmas Elf. Det giver brugerne mulighed for at personliggøre deres budskab med deres egne ord, navn og e-mailadresse. Lydbeskederne optages derefter af elver på Nordpolen og sendes til brugerens indbakke. Beskederne kan indeholde referencer til familiemedlemmer, præstationer og andre personlige detaljer, hvilket gør lydbeskeden mere speciel og unik. Beskederne har maksimalt 120 ord og kan indeholde en familiejoke eller en omtale af en gave, de gerne vil have til jul. Værktøjet giver også tips til at skrive en god besked og eksempler på Elf Messages for at hjælpe brugerne med at blive kreative.

Websted: elfmessages.com

