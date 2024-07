EdSource er en uafhængig, ikke-partisk, non-profit organisation, hvis mission er at afklare komplekse uddannelsesspørgsmål og at fremme gennemtænkte politiske beslutninger om forbedring af offentlige skoler. De har også et nyhedsrum, der er dedikeret til at dække lighed i uddannelse med dybdegående analyse og datadrevet journalistik.

Websted: edsource.org

