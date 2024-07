Eddy Travels er en kunstig intelligens (AI) drevet rejseassistent, der har til formål at forenkle og forbedre oplevelsen af ​​at finde de bedste rejsetilbud. Med det primære fokus på at forbedre effektiviteten giver AI-assistenten en praktisk platform til at søge efter blandt andet flyrejser, hoteller og billeje. Systemet er designet til at tilbyde forbrugerne personlige resultater på få sekunder, hvilket væsentligt reducerer den tid og indsats, der traditionelt kræves i forbindelse med rejseplanlægning og -booking. Assistentens service strækker sig også til automatiseret salg og support, hvilket giver virksomheder mulighed for at forbedre kundesupportoplevelser og generere salg med reduceret menneskelig indgriben. Eddy Travels hjælper med at finde ikke bare omkostningseffektive tilbud, men også med at levere en problemfri bookingproces, der gør det til en omfattende virtuel rejseassistent. Teknologien, der gør dette muligt, afhænger i høj grad af maskinlæring og sofistikerede softwarekomponenter. Eddy Travels blev udviklet med opbakning fra Techstars, et verdensomspændende netværk, der hjælper iværksættere med at få succes.

Websted: eddytravels.com

