eBook Chessvision

Chessvision.ai eBook Reader er et innovativt værktøj, der bruger kunstig intelligens til at forbedre funktionaliteten af ​​skak e-bøger. Denne interaktive e-bogslæser giver brugerne mulighed for at tage deres skakstudie til næste niveau ved at gøre deres skakbøger interaktive. Det understøtter populære formater som PDF, EPUB og DJVU. At bruge dette værktøj er enkelt, men alligevel kraftfuldt. Brugere kan åbne enhver PDF-, EPUB- eller DJVU skakbog og lade læseren behandle den. Når behandlingen er færdig, kan brugere dobbeltklikke på et hvilket som helst skakdiagram for at åbne det til analyse. E-bogen behandles kun én gang, hvilket betyder, at efterfølgende åbninger er klar til brug uden yderligere behandling. I modsætning til andre platforme forbedrer Chessvision.ai ikke manuelt skak-e-bøger og sælger dem til premiumpriser. I stedet bruger den computersyn og kunstig intelligens til at gøre enhver eksisterende skakbog interaktiv. Denne tilgang giver brugerne mulighed for at få adgang til den fulde kraft af deres skak-e-bøger uden at skulle købe nye versioner. Brugere har rost Chessvision.ai eBook Reader for dens effektivitet i at studere skakbøger. Med funktioner som positionsscanning, tilføjelse af kommentarer, søgning efter positioner fra onlinedatabaser og analyse med motoren henvender dette værktøj sig til spillere på alle niveauer, der er interesserede i at studere og forbedre deres skakfærdigheder. Læseren er blevet beskrevet som en game-changer i skakværktøjsverdenen. Denne prisvindende app, som vandt prisen for Best Chess Startup 2020 på Chesstech2020 Conference, tilbyder både en gratis prøvemulighed såvel som medlemsplaner. Læseren er udviklet af Pawel Kacprzak, grundlæggeren af ​​chessvision.ai, som har en track record i at skabe innovative værktøjer til skaksamfundet.

Websted: chessvision.ai

