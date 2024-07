DreamPic.AI er en AI-drevet platform, der giver brugerne mulighed for at skabe personlige billeder af sig selv i en række forskellige stilarter. Platformen kræver, at en bruger uploader 10-30 billeder af sig selv, vælger de ønskede stilarter, de ønsker at generere billeder i, og lader AI-modellen gøre resten. Efter træning af modellen præsenteres brugeren for et link til at se resultaterne og downloade alle genererede billeder. DreamPic.AI giver også brugere mulighed for at genbruge eller downloade den trænede model, så de kan generere flere billeder i forskellige stilarter. Platformen kommer med en bred vifte af foruddefinerede stilarter, der dækker en række genrer såsom berømtheder, kunst, dyr, fantasy, sci-fi, professionelle headshots, tegneserie, vintage, anime, surrealistisk, gotisk, steampunk, hipster, retro , fantasi, cyberpunk, hip-hop, elegant, boheme, grunge, preppy, sporty, glamourøs, popkunst, minimalistisk, eklektisk, urban, traditionel, western, nautisk, militær, folkemusik, tropisk, art deco, middelalderlig, græsk, safari , strand, cirkus, beach bum, stjernekigger, dybt rum, istapper, ørken, vaporwave, moderne prinsesse, mode, prinsesse, drømmepilot, farverigt portræt, advokat, sort jakkesæt, medarbejder, dødsbrev digital kunst, android portræt, tegneserie fodboldspiller , ren linjekunst, psykedelisk portræt, fantasy osmannisk kriger, afrikansk stammeportræt, afrikansk shaman, fantasy-sanger, fantomkriger, farveblade og mere.

Websted: dreampic.ai

