Divisare er resultatet af en indsats for udvælgelse og klassificering af moderne arkitektur udført i over tyve år. Tålmodigt arbejde, udført med omhu, billede efter billede, projekt efter projekt, for at tilbyde dig det ideelle værktøj til at organisere din viden om moderne arkitektur. I stedet for et hurtigt, distraheret web, ønsker vi et langsomt, opmærksomt. I stedet for hurtigt gennemlæst information, foretrækker vi viden, der er roligt absorberet. Derfor er Divisare et sted, hvor man opfatter arkitektur langsomt, uden forstyrrelser. Intet klik — synes godt om — tweet — dele, ingen reklamer, bannere, pop-ups. Kun arkitektur, hverken mere eller mindre.

Websted: divisare.com

