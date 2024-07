Dezgo's Free Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator er et værktøj, der giver brugerne mulighed for at generere billeder i høj kvalitet fra enhver tekstprompt. Den bruger en kombination af AI-teknologi og en prøveudtagningsmetode kaldet DPMSeed til at skabe billederne. AI-teknologien er Stable Diffusion 1.5, som kan justeres, så den passer mere stringent til tekstprompten eller for at give mere frihed i fortolkningen. Brugeren kan også angive billedformatet, såsom portræt, firkantet eller liggende. For at forfine billedet yderligere kan brugeren give en negativ prompt, som beskriver, hvad der ikke skal med i billedet. Outputtet af AI leveres under vilkårene i CreativeML Open RAIL-M-licensen. Derudover har brugeren mulighed for at administrere deres privatlivspræferencer, såsom at tillade eller afvise visse typer databehandling eller vælge bestemte typer af personlige annoncer og indhold. Brugeren kan også til- eller fravælge at tillade deres enhed at blive identificeret ved at scanne dens unikke egenskaber.

Websted: dezgo.com

