DesignMunk er en kurateret samling af de bedste eksempler på landingsside- og hjemmesidedesign til at inspirere webdesignere og marketingfolk. Hjemmesiden byder på en bred vifte af landingssidedesigns på tværs af forskellige brancher og anvendelsesmuligheder, såsom teknologi, forretning, bureauer, e-handel, finans, marketing og mere. For hver fremhævede landingsside giver DesignMunk et skærmbillede, firma-/produktnavnet, lanceringsdatoen og nogle relevante kategoritags. Landingssideeksemplerne viser kreative, konverteringsfokuserede designs med elementer som heltesektioner, call-to-actions, produktfunktioner, kundeudtalelser og meget mere. Hjemmesiden er kurateret af @tajim, som udvælger og fremviser de bedste landingssideinspirationer med jævne mellemrum. Ud over de fremhævede landingssider har webstedet også sektioner til AI-designværktøjer, designbøger, UX-mikrokopi og muligheden for, at brugere kan indsende deres egne landingssider til potentiel inklusion.

designmunk.com

