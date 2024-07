Design World Online giver designingeniører teknisk indhold og ressourcer til at hjælpe med at designe produkter hurtigere, smartere og under budget. Fra ny produktinformation, tekniske tutorials, videoer, 3D CAD-modeller og fællesskabsbaserede fora er Design World den mest nyttige onlineressource for den professionelle ingeniør.

Websted: designworldonline.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Design World. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.