DeepMake er et kunstig intelligens (AI) baseret værktøj primært designet til skabelse af indhold med fokus på videoeffekter (VFX). Ved at bruge open source AI tilbyder DeepMake en række tjenester til at strømline og optimere indholdsoprettelsesprocessen. Disse tjenester omfatter øjeblikkelige videoeffekter, oprettelse af stockvideoer fra tekstprompter og øjeblikkelig lagsegmentering. Værktøjet har funktioner som stabil diffusionsvideogenerering, som gør det muligt for brugere at formulere højkvalitetsvideoer fra skriftlige prompter eller udvide eksisterende klip. Den bruger også smart lagsegmentering, som automatiserer segmentering af karakterer, baggrunde og objekter i videoer, og derved letter præcise videomodifikationer og dynamisk historiefortælling. En anden nøglefunktion ved DeepMake er den kraftfulde ansigtsbytteteknologi, der er beregnet til at bringe karakterer til live, erstatte stuntdobler og skabe animerede avatarer til spil og streaming. Værktøjet har også en videoopskaleringsfunktion, der har til formål at forbedre kvaliteten og detaljerne i videoer. DeepMake giver desuden integrationer med Adobe After Effects og Nuke, og udvider dermed sine AI-drevne visuelle effekter til de værktøjer, som brugerne allerede er bekendt med. DeepMake tilbyder en prisstruktur for forskellige brugstyper, herunder en open source og helt gratis version med ubegrænset brug, samt premium-pakker med eksklusive funktioner og teknisk support.

Websted: deepmake.com

