Data Goat er et webflow-fokuseret analyseværktøj, der er tilgængeligt i Webflow Designer. Det forbinder et Webflow-websted med GA4, hvilket giver brugerne mulighed for at spore udgående linkklik, webstedsklik, formularindsendelser, indlægstyper og tilpassede hændelser. Brugere kan også få indsigt i standardanalysen, herunder antallet af besøg, antal brugere, trafikkilde, demografi og mere.

Websted: datagoat.co

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Data Goat. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.