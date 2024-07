Dashbot er en AI-drevet konversationsdataplatform designet til at udtrække handlingsorienteret indsigt fra kundeinteraktioner i stor skala. Det fungerer som et strategisk værktøj til at transformere multi-kanals samtaledata for at skabe bedre kundeoplevelser til en bred vifte af use cases. Dashbot forener siled datakilder på tværs af en hel organisation, trækker indsigt fra mørke data og kundeundersøgelser eller udforme eksisterende samtale data for at forbedre chatbot ydeevne. Det fungerer som et centralt knudepunkt, der konverterer ustrukturerede samtaledata til et samlet, handlingsvenligt format for hele organisationen. Platformen er udstyret med no-code automatiseringsværktøjer til at lette dataudforskning og udvinding af indsigt, hvilket giver teams mulighed for at fokusere på datadrevne handlinger til organisatorisk forbedring. Dashbot muliggør visualisering af den fulde multikanals kunderejse ved at integrere kundeoplevelseskanaler og derved forbedre brugeroplevelsesoptimeringen. Det bruges på tværs af forskellige brancher af kundeoplevelsesteams, samtale-AI-teams og digitale teams til at drive datadrevne forbedringer. Det hjælper brugere med at udnytte en data-først-strategi og accelerere innovation ved at optimere Natural Language Processing-datamodeller ved hjælp af dens avancerede maskinlæringsfunktioner. Platformen muliggør også berigelse af kundeoplevelse og medarbejderoplevelse for ubegrænsede muligheder inden for konversations-AI.

