The Daily Iowan er en uafhængig studenteravis med 6.500 oplag, der betjener Iowa City og University of Iowa-samfundet. I løbet af det akademiske år 2020-2021 gik The Daily Iowan over fra at trykke dagligt til at producere en trykt udgave af avisen to gange om ugen og udgive historier online dagligt.

Websted: dailyiowan.com

