Cyqur er en revolutionerende sikkerhedsløsning udviklet af Binarii Labs, der giver sikker kryptering, fragmentering og distribution af følsomme data, såsom adgangskoder og cryptocurrency-frøsætninger. Den vigtigste differentiator for Cyqur er, at den ikke gemmer dine data, i modsætning til andre adgangskodeadministrationstjenester. Dette gør det muligt for Cyqur at tilbyde en så konkurrencedygtig pris, samtidig med at den giver hidtil uset sikkerhed gennem kryptering, fragmentering og distribueret lagring.

Websted: cyqur.com

