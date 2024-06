Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Control Plane adresserer almindelige smertepunkter, såsom begrænsede DevOps-ressourcer, overhead ved at administrere flere miljøer og mangel på omkostningseffektiv observerbarhed ved at udnytte en universel API til at overvåge, konfigurere og administrere infrastruktur på tværs af CSP'er (Cloud Service Providers). Med Control Plane fokuserer ingeniører på koden, devops aktiverer skalering, og Cloud-kompleksitet er ikke længere.

Websted: controlplane.com

