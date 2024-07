Communication Arts (CommArts), grundlagt i 1959 af Richard Coyne og Robert Blanchard, er en førende publikation i den visuelle kommunikationsindustri, der giver inspiration og information til grafiske designere, art directors, fotografer og mere. Magasinet er kendt for sine respekterede jurybedømte Annuals inden for forskellige kreative discipliner og dybdegående profiler på topprofessionelle i branchen. CommArts driver også Creative Hotlist, en karriereressourceplatform for kreative fagfolk. Publikationen lægger vægt på høje faglige standarder og har et fundament dedikeret til at øge mangfoldigheden i visuel kommunikation.

Websted: commarts.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Communication Arts. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.