Common Sense Machines (CSM) tilbyder et AI-produkt, der giver brugerne mulighed for at generere kontrollerbare og spilmotorklare 3D-animerede verdener ud fra forskellige input, såsom enkelte billeder, tekst og skitser. Almindeligvis brugt af 3D-kunstnere, udviklere, tinkerer, spilstudier og virksomheder, er det gearet til turboopladning af 3D-arbejdsgange. De genererede 3D-verdener består af masker, gaussiske markeringer og animationer i et forenet verdenslærred. Det inkluderer funktioner såsom gengivelse af stiliserede verdener med tekstinput ved hjælp af en diffusionsbaseret gengivelsesmotor. Brugere kan animere 3D-aktiver med en række bevægelser fra det medfølgende animationsbibliotek eller ved at indtaste tekstprompter for brugerdefinerede animationer. Derudover understøtter det oprettelsen af ​​stilkonsistente 3D-aktiver og karakterer gennem enkle tekstprompter. Det letter cyklusudviklingen fra koncept til 3D-print og tester flere ideer før masseproduktion. Dette værktøj hjælper med hurtig prototyping til gameplay-test ved hurtigt at generere 3D-spilrekvisitter og -figurer. Afhængigt af brugen og behovene kan brugerne vælge mellem en bred vifte af abonnementsmuligheder.

Websted: csm.ai

