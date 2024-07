Cold Tea Collective er en ny medieplatform, der deler de rigtige historier, perspektiver og erfaringer fra den næste generation af den asiatiske diaspora. Teamet brænder for at give fællesskabet en platform til bedre at forstå og forbinde sig med sig selv og verden omkring dem. Vi fortæller det fra hjertet, graver dybere efter sandheden i hver historie og stræber efter at skabe indhold og samtale af den bedste kvalitet.

Websted: coldteacollective.com

