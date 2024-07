Medicodio Inc er på forkant med at revolutionere den medicinske kodningsindustri med vores avancerede AI-drevne medicinske kodningsassistent, CODIO. Vores innovative teknologi hjælper enkeltpersoner og organisationer med at øge effektiviteten og omsætningen, samtidig med at den reducerer fejl, afslag på krav, ekspeditionstid og udgifter i arbejdsgange til medicinsk kodning. Ved at automatisere arbejdsgange og accelerere kodevalg gør CODIO det muligt for medicinske kodere at reducere kodningstid og minimere fejl i kodning og derved forbedre kodens nøjagtighed. Vores AI/ML-softwareteknologi driver CODIO, som foreslår medicinske koder ved at læse patientdemografiske oplysninger fra EPJ-systemer og lægenotater/diagram. Med CODIO kan vi optimere workfloweffektiviteten med op til 85 % og øge produktiviteten med op til 45 %. Vi tilbyder en omfattende række funktioner, herunder en CPT/ICD-kode søgefunktion, detaljerede dashboards, NCCI Edit-tjek, problemfri API-integration og automatiseret gebyrindtastning. CODIO er den ideelle løsning til sundhedsfaciliteter, Revenue Cycle Management-virksomheder og medicinske programmerere, der søger at optimere deres kodnings-workflows og fremskynde betalingscyklusser og samtidig mindske revisionsrisici med avanceret teknologi og protokoller. Vi inviterer dig til at planlægge en demonstration med vores team for at opleve fremtiden for medicinsk kodning med CODIO.

Websted: medicodio.com

