CodeWP er en AI-kodegenerator bygget specielt til WordPress. Det giver udviklere mulighed for at generere PHP-, JavaScript-, WooCommerce- og WordPress-kodestykker gennem naturlige sprogprompter. CodeWP sigter mod at forbedre WordPress-udviklingsarbejdsgange ved at eliminere kedelige søgninger og trial-and-error. Platformen lærer og forbedrer konstant kodegenerationer baseret på WordPress-eksempler fra den virkelige verden.

Websted: codewp.ai

