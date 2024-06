CodeNOW er en klar-til-brug platform, der hjælper med at strømline softwareudvikling på tværs af forskellige cloud-miljøer. Ved at levere en sammenhængende blanding af prækonfigurerede open source-værktøjer administrerer CodeNOW alle aspekter af softwareudviklingsprocessen. Dette giver dine udviklingsteams mulighed for at koncentrere sig om at bygge funktionelle komponenter til din virksomhed i stedet for at bruge tid på at administrere og automatisere cloud-infrastrukturer. CodeNOW giver robuste forudindstillede roller og tilladelser, der hjælper med at administrere dine udviklingsteams, som kan være lokale eller eksterne. Du har friheden til at implementere på offentlige cloud-platforme eller dine egne interne servere ved hjælp af platforme som VMWare Tanzu eller Azure Stack Hub. CodeNOW er særligt velegnet til software bygget på mikroservice eller begivenhedsdrevne arkitekturer. Disse arkitekturer gør det muligt for uafhængige teams hurtigt at iterere og levere værdi til din virksomhed. Du kan udnytte kraften i Kubernetes uden at skulle styre dens kompleksitet. CodeNOW tager sig af cloud-automatiseringen, mens dine udviklere fokuserer på kodning. Vores ekspertteam vil guide dig gennem opgradering af dine Kubernetes-klynger i henhold til dine forretningsbehov. I det væsentlige giver CodeNOW dig mulighed for at skalere din softwareudvikling trygt og effektivt!

Websted: codenow.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CodeNOW. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.